الجيش الأوكراني يصد هجمات روسية بالقرب من 25 منطقة

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 25 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الهيئة، في بيان لها، "على مدى الـ24 ساعة الماضية، صدت وحدات قوات الدفاع الأوكرانية الهجمات التي شنها الروس قرب 25 مستوطنة، بما في ذلك ماسيوتيفكا في منطقة خاركيف، وبيدكويتشانسك، وديبروفا، وبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك، وفيرخنيوكاميانسك، وفيسيلي، وياكوفليفكا، وباخموتسكي، وباخموت، وفوديان وبسكي ونيفلسك ومارينكا ونوفوميكيلفكا وبريتشيستيفكا في منطقة دونيتسك".

وفي الوقت نفسه شن الروس 5 ضربات صاروخية و16 ضربة جوية ونفذوا 61 هجوماً باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ونتيجة لذلك، تعرضت البنية التحتية المدنية لأضرار جسيمة، وتضرر السكان المدنيون في خيرسون وكوستيانتينيفكا وفوفتشانسك.

ومنذ 12 ديسمبر، تستعد القوات الروسية للإجلاء القسري للمواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في مدينة فاسيليفكا والمستوطنات القريبة من منطقة فاسيليفكا بمنطقة زابوريجيا.

وشنت طائرات القوات الدفاعية الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، 10 ضربات على مناطق عسكرية روسية، و12 غارة على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للعدو.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة إعادة دمج المناطق المحتلة في أوكرانيا اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء حوالي 87 ألف مواطن من مناطق خطرة في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال الأشهر الأخيرة، غادر أكثر من 43 ألف شخص الأجزاء الخطرة من منطقة زابوريجيا، وحوالي 34 ألفا من دونيتسك ولوجانسك، وأكثر من 5000 مواطن من منطقة خاركيف، والإجلاء من الأراضي المحررة مستمر، وأضاف أن الإجلاء الإلزامي من منطقة دونيتسك مستمر أيضًا، ومنذ بدايته، انتقل بالفعل أكثر من 33 ألف مواطن إلى مناطق أكثر أمانًا، بما في ذلك حوالي 5000 طفل وما يقرب من 2000 شخص يعانون من صعوبة في الحركة.

واعتبارًا من 8 ديسمبر، كان هناك ما يصل إلى 4.88 مليون أوكراني في وضع المشردين داخليًا، بما في ذلك 3.5 مليون مواطن نزحوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.