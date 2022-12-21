أوكرانيا: القوات الروسية تقصف دنيبروبتروفسك بصواريخ جراد وقذائف المدفعية الثقيلة

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم (دنيبروبتروفسك) جنوبي أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، إن القوات الروسية قصفت الإقليم بصواريخ جراد المتعددة وقذائف المدفعية الثقيلة طوال الليلة الماضية.



وذكر ريزنيشنكو - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء - أن الجيش الروسي قصف مرة أخرى منطقة "نيكوبول" التابعة للإقليم بأكثر من 70 قذيفة وهاجم 3 بلدات فيها، هي مارهانيتس وميروف وشرفونوهريفكا، بينما لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء القصف.



وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أنه في بلدتي "شرفونوهريفكا" و"مارهانيتس" لٌحقت أضرار بعشرات المنازل الخاصة والعديد من المباني الملحقة والسيارات وخط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء، فيما اندلع حريق في أحد الأحياء وقام رجال الإطفاء بإطفائه.



من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو اليوم الأربعاء مقتل اثنين من سكان دونيتسك وإصابة ثمانية آخرين في عمليات للقوات الروسية أمس الثلاثاء.



وقال كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك: في فوهليدار وتورسكي الليلة الماضية"، بالإضافة إلى ذلك، عثر ضباط إنفاذ القانون في سفياتوهيرسك على جثتي مدنيين قتلا خلال عمليات في المدينة، وأصيب 8 آخرون في المنطقة، موضحا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.