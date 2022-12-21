تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ضحية الآيفون إلى جلسة 15 يناير المقبل

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطالب يوسف مصطفى عمدا مع سبق الإصرار، والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الآيفون"، إلي جلسة 15 يناير المقبل، للإطلاع على أدلة أخري.



أصدرت الدائرة الثالثة قرارها المتقدم، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا.



وتضمن قرار الإحالة للجنايات أن المتهمين "م. م"، و"ع. م"، قتلا يوسف ناجي " طالب - 14 عاما"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيض مطواتين وقصا مكان تواجده، وما إن ظفرا به عاجلة المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض المار بيانه باتت بعنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه أنف البيان للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.



وشهدت مدينة المحلة الكبرى، واقعة تعدي شخصين في العقد الثاني من عمره، على المجني عليه يوسف "14 عامًا"، والمعروف إعلاميًا بضحية الأيفون، وسرقته هاتفه المحمول، وإصابته بجرح طعني في الصدر.



وظل طريح الفراش داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة عليه من مسجد عبد الحي خليل بمدينة المحلة الكبرى، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.