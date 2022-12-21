محافظ المنوفية: 1333 مشروعا خدميا وتنمويا ضمن مبادرة حياة كريمة

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، ورؤساء مركزي أشمون والشهداء، وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والاتصالات والصحة، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأشاد محافظ المنوفية، بجهود الأجهزة التنفيذية وبالتعاون المثمر مع الهيئة الهندسية في تنفيذ مشروعات المبادرة وتحقيق نسب مرتفعة في إنجاز المشروع العملاق مما ساهم في تعزيز صدارة المنوفية بين محافظات الجمهورية، موجها بإعداد بيان شامل بشأن الموقف الحالى لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات الصحية لاتخاذ اللازم، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بتعيين أطقم نوبتجية للمشروعات التي تم استلامها ضمن سكن كريم، مع التواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام استلام باقى الوحدات السكنية تحقيقاً للصالح العام.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذي بكل قطاع على حده ونسب الإنجاز ومنها قطاعات (الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والصحة، ومشروعات سكن كريم، والمجمعات الخدمية والزراعية)، فضلا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات بقطاعات الصحة والشباب الرياضة والأبنية التعليمية.

ووجه المحافظ، بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها.

وشدد المحافظ، على ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق مركزي أشمون والشهداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1333 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ78%، شملت 879 مشروعا بأشمون بنسبة تنفيذ 76% و454 مشروعا بالشهداء بنسبة تنفيذ 81%.