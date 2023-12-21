لوس أنجلوس يمدد عقد مدربه تشيروندولو

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أعلن نادي لوس أنجليس أف سي لكرة القدم تمديد عقد مدربه ستيف تشيروندولو لعدة سنوات بعد قيادة الفريق لبلوغ نهائي كأس الدوري الأمريكي للمحترفين مرتين والتتويج باللقب مرة واحدة في أول موسمين له مع الفريق.

ولم يكشف لوس أنجلوس عن مدة العقد، في الوقت الذي أعلن فيه عن تجديد عقد المدربين المساعدين انتي رازوف ومارك دوس سانتوس واوكا نيكولوف.

وحقق تشيروندولو نجاحا كبيرا منذ خلافة بوب برادلي في تدريب لوس أنجلوس قبل موسم 2022، حيث قاد الفريق لـ35 انتصارا مقابل 19 تعادلا و14 هزيمة في الموسم الاعتيادي، مقابل ستة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة في الدور الفاصل.

وحصد لوس أنجلوس درع المشجعين بجانب لقبه الأول في كأس الدوري الأمريكي للمحترفين في الموسم الماضي، بجانب بلوغ نهائي الدور الفاصل للدوري الأمريكي والتأهل إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

وكان لوس أنجلوس خسر أمام كولومبوس في نهائي كأس الدوري الأمريكي للمحترفين 1 /2 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقضى تشيروندولو كل مسيرته كلاعب في الدوري الألماني مع فريق هانوفر، ثم تولى التدريب في ألمانيا بين عامي 2014 و2021.