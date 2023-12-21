الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال دمر 59 سيارة إسعاف بشكل كامل

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل، إن انقطاع الإنترنت والاتصالات في غزة، يمثل خطرًا شديدًا على حياة المرضى الذين يحتاجون خدمات طبية عاجلة واستجابة سريعة لسيارات الإسعاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أن الاحتلال يتعمد التضييق على القطاع الطبي وخنق المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المسعفين استشهدوا وأصيبوا جراء القصف الإسرائيلي.

ونوه بأن أعداد سيارات الإسعاف المستخدمة في جنوب القطاع تقلصت؛ بسبب نقص الوقود والاستهداف، مشيرًا إلى تدمير 59 سيارة إسعاف بشكل كامل.

وذكر أن جيش الاحتلال يحاصر الآن نقطة طبية تابعة للجمعية في تل الهوى شمال غزة، نافيًا إمكانية تشغيل المستشفيات التابعة للهلال الأحمر في مدينة غزة والشمال بسبب منع الوقود والحصار.

وأشار إلى أن الجمعية تقدم خدماتها الآن بمناطق جنوب ووسط غزة، مستشهدًا بتخصيص مستشفيي الأمل والقدس لاستقبال الإصابات والشهداء، إضافة إلى 18 سيارة إسعاف في خانيونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.