الأمم المتحدة: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا عن 20% من مساحة خان يونس

أفادت الأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت اليوم الخميس، الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة "تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس"، مشيرا إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا".

وأوضح أن "المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيما".

ووفق الوكالة "هذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال المواطنين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى".