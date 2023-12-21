السد يسحق أم صلال بسداسية ويستعيد قمة الدوري القطري

حقق فريق السد انتصاره الأول في الموسم الحالي ببطولة دوري نجوم قطر، عقب فوزه الكاسح 6 / صفر على ضيفه أم صلال، اليوم الخميس، في المرحلة الـ12 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الأهلي 5 / 3 على الدحيل.

وافتتح جونزالو بلاتا التسجيل للسد مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف حسن الهيدوس وأكرم عفيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و18 على الترتيب.

وجاء الهدف الرابع للسد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل نعيم العيدوني، لاعب أم صلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، ليعود الهيدوس من جديد لهز الشباك، محرزا الهدف الخامس لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 49.

واختتم جويليرمي دوس سانتوس مهرجان أهداف السد، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 69. وبهذا الانتصار الكبير، صالح السد جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارته المباغتة صفر / 1 أمام العربي في المرحلة الماضية للبطولة.

واستعاد السد، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الوكرة.

في المقابل، توقف رصيد أم صلال، الذي نال خسارته الخامسة هذا الموسم في البطولة مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز السادس.

من جانبه، واصل الدحيل نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما تلقى خسارة قاسية 3 / 5 أمام ضيفه الأهلي، في وقت سابق اليوم.

وافتتح الأهلي التسجيل بهدف عبر النيران الصديقة بواسطة يوسف أيمن حافظ، لاعب الدحيل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وقلص المعز علي الفارق عقب تسجيله الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 31، لكن سيكو عمر يانسان أضاف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 35.

وأضاف إسماعيل محمد الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الأهلي 3 / 2.

وتواصلت الإثارة في المباراة، حيث أحرز يانسان الهدف الرابع للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80، فيما أضاف محمد مونتاري الهدف الثالث للدحيل في الدقيقة 83.

وبينما الدحيل خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، أضاف نعيم السليتي الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليؤمن حصول فريقه على النقاط الثلاث.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم مقابل 8 هزائم، إلى 12 نقطة في المركز التاسع، في حين توقف رصيد الدحيل، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة، عند 17 نقطة في المركز الخامس.