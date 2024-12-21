أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أمراً بإخلاء مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "تلقينا إخطاراً من الجيش الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى، وهو أمر صعب للغاية في ظل القصف الشديد والوضع الإنساني المتدهور".

وأضاف أبو صفية أن "الوضع داخل المستشفى مأساوي، حيث يسود جو من الهلع والخوف بين الطواقم الطبية والمرضى".

يأتي هذا الأمر الإسرائيلي وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية وتشريد الآلاف من الفلسطينيين.

وفي هذه الأثناء، دوت سلسلة انفجارات ناجمة عن عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجانب المستشفى وفق ما أفاد أبو صفية وشهود عيان.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في غزة في بيان، أن القصف الذي يتعرض له مستشفى كمال عدوان هو "غير مسبوق"، حيث يتم استهداف أقسام العناية المركزة والحضانة بشكل مباشر بالقنابل والمتفجرات ونيران الدبابات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك.

ومستشفى كمال عدوان يعتبر من أهم المرافق الطبية في شمال قطاع غزة، وهو يقدم خدماته لآلاف المرضى والجرحى.