نقابة السينمائيين تعلن موعد ومكان عزاء محسن التوني عميد معهد السينما سابقا

أعلنت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، عن موعد ومكان الدكتور محسن التوني، عميد معهد السينما سابقا، حيث جاء في بيانها أن العزاء سيقام بعد غد الاثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وشيع منذ قليل جثمان الدكتور محسن التوني أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقا، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن الراحل له إسهامات عديدة في تطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدد من نجوم الوسط السينمائي، كما كان المشرف العام على مهرجان أبوالهول السينمائي الدولي لأفلام دارسي السينما في العالم بدورته الأولى الذي شهد تكريم عدد من السينمائيين من دارسي أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير علي شوقي رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، وآخرين.