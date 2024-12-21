سقط فريق آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره ماينز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت 21-12-2024 في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني 2024-25.

وحل ماينز ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت، بملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البوندسليجا.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش منذ البداية وحتى نهاية المباراة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

سجل هدف مانيز الأول كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، بعدما حاول منع الكرة المرسلة من زميله من دخول المرمى برأسه.

فيما جاء الهدف الثاني عن طريق بول نيبل في الدقيقة 27، قبل أن يعود في الدقيقة 58، ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

بينما سجل هدف قرانكفورت الوحيد، راسموس كريستنسن في الدقيقة 75، بعدما تلقى تمريرة مساعدة من ناثانيل براون.

وبتلك النتيجة رفع مانيز رصيده إلى 25 نقط محتلا المركز الخامس، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الثالث.