ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة بالبرازيل إلى 37 شخصا

قال مسؤولون برازيليون إن حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة في ساعة مبكرة من، صباح اليوم، أسفر عن مقتل 37 شخصا على طريق سريع في ولاية ميناس جيريس بجنوب شرقى البرازيل.

وقالت إدارة الإطفاء في ميناس جيريس التي استجابت لموقع الحادث إن 13 آخرين نقلوا إلى مستشفيات بالقرب من مدينة تيوفيلو أوتوني.

وذكرت تقارير أن الحافلة غادرت ساو باولو وكانت تقل 45 راكبا. وقالت السلطات بعد ظهر اليوم السبت إن جميع الضحايا تم نقلهم من الموقع وأن التحقيق سيحدد سبب الحادث.

وقال شهود عيان لفرق الإنقاذ إن أحد إطارات الحافلة انفجر مما تسبب في فقدان السائق السيطرة على الحافلة واصطدامه بشاحنة. وأضافت إدارة الإطفاء أن آخرين قالوا إن كتلة من الجرانيت أرتطمت بالحافلة.