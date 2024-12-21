الأهلي ينهي تدريباته لمواجهة شباب بلوزداد

اختتم النادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الحزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحضرت وسائل الإعلام، أول 15 دقيقة في مران الأهلي، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي يوصي بفتح مران الفرق في أول ربع ساعة من المران الختامي.

وأدى لاعبو الأهلي، مرانًا بدنيًا تحت قيادة تيزيان أندويا مدرب الأحمال في بداية التدريب، ثم أدى اللاعبون مرانًا فنيًا وخططيًا، في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من شباب بلوزداد، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري.