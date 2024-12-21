حزب الشعب الجمهوري يستكمل تدريباته لتأهيل 3000 كادر للمحليات

عقد حزب الشعب الجمهوري، بمحافظة القليوبية، تدريبا ضم ٣٠٠ شاب وفتاة من شباب الحزب بمحافظتي القليوبية والمنوفية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "دورك"، التي دشنها الحزب، لتدريب وتأهيل 3000 كادر للمحليات، بتشريف السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين تنظيم الحزب المركزي"، ومشاركة النائب عبد الله مبارك أمين الحزب بمحافظة القليوبية، والمهندس طارق الوراقي أمين الحزب بمحافظة المنوفية.

وحضر التدريب كل من النائب محمد وفيق عزت أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، والمستشار أحمد حبيب، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية المركزية، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي " النواب- الشيوخ"، وأعضاء هيئة مكتب أمانتي الحزب بمحافظتي القليوبية والمنوفية، وأمناء المراكز والأقسام بالمحافظتين فضلاً عن شباب الأمانة المركزية للحزب.



ومن جانبه، رحب النائب عبد الله مبارك، بقيادات الحزب والحضور، لافتا إلى الجهود التي يبذلها حزب الشعب الجمهوري من أجل دعم الشباب وتمكينهم حتى يكونوا جزءً فاعلا في العملية السياسية.

بينما استهل أحمد الألفي التدريب بكلمة له، أشار خلالها إلى أهمية المبادرة في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي والمحلي، مشيرًا إلى أن التثقيف والتدريب السياسي يعدان من ركائز العمل الحزبي، خاصة أن الوعي هو أساس تماسك الجبهة الداخلية للوطن، "فشباب واعي يعنى مستقبل مشرق وواعد".

وتابع أمين التنظيم المركزي، أن الحزب يسعى من خلال هذه البرامج التثقيفية إلى إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على تحمل المسؤوليات وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

كما أوضح النائب محمد وفيق عزت، أن الحزب يهتم بالكوادر الشبابية، خاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تفاعلا أكبر من الشباب "من الجنسين" مع القضايا المحلية والوطنية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

على الجانب الآخر، تناول التدريب الذي تم تقسيمه على فترتين، تضمنت الفترة الأولى فيه شرح تفصيلي لعددٍ من المحاور، حيث بدأ المستشار أحمد حبيب، بالحديث حول ماهية الإدارة المحلية من حيث النشأة والتعريف، بالإضافة إلى تعريف الحضور بالإدارة المحلية في الدستور المصري.

بينما تناول المهندس طارق الوراقي، العرض التقديمي وتعريف الحضور بالدورة التدريبية، بالإضافة إلى الحديث حول المحليات ما بين النظرية والتطبيق بالإضافة إلى الحديث حول تشكيلات المجالس المحلية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من هذا التدريب هو استكمال لسلسة تدريبات تستهدف شباب الحزب، بمختلف الأمانات على مستوى محافظات الجمهورية، لتأهيل الكوادر الشبابية لخوض استحقاق المحليات، وسوف يجوب المحاضرين جميع المحافظات خلال هذه المرحلة.