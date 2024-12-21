محمد إبراهيم مدربًا عامًا لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تعيين محمد إبراهيم المدرب العام لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، ليتولى منصب المدرب العام للمنتخب الوطني لكرة اليد في الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس باستور.

ومن المقرر أن يتولى إبراهيم المنصب خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للرجال، المقرر إقامتها بداية من 14 يناير المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وبدأ محمد إبراهيم مشواره مع المنتخب بداية من التدريب الذي أقيم اليوم الجمعة في المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك بالتنسيق بين إدارة اتحاد اليد والنادي الأهلي.

ويتمتع محمد إبراهيم بسيرة ذاتية مميزة، حيث يُعد أحد أبناء المنتخبات الوطنية المختلفة حتى أصبح قائد منتخب اليد قبل اعتزاله، وشارك مع المنتخب الوطني في العديد من بطولات العالم، وتُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر عام 2016، وبعد اعتزاله شارك في العديد من الدورات التدريبية وعمل مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة اليد بالأهلي مع الإسباني ديفيد ديفيز ثم حاليًا مع الدنماركي ستيفان أودسن.

وتقام بطولة العالم للرجال 2025 بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير من العام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في كرواتيا.

وجاءت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين - البحرين