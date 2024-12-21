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علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على العملية التي نفذتها جماعة الحوثيين في اليمن ضد الاحتلال في تل أبيب، اليوم السبت.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "اليمن يسجل اختراقا نوعيا جديدا لقلب العدو الصهيوني"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضافت: "اليمن يؤكد قدرته على تغيير موازين المعركة في المنطقة ومواصلة إسناد فلسطين".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها "تبارك الضربات التي ينفذها أبطال اليمن ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني، ومنها ضربة اليوم بقلب تل أبيب".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين اعتراضيين اتجها نحو الصاروخ من اليمن وفشلا في إسقاطه ودمرا نفسيهما ذاتيا في الهواء.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن فرق الإسعاف نقلت المصابين بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة فشل القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.