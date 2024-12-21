 استشهاد فلسطينية وبناتها الثلاثة في قصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 6:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطينية وبناتها الثلاثة في قصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة

وكالة الأنباء الفلسطينية
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 6:23 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 6:23 م

استشهدت فلسطينية وبناتها الثلاثة، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنة وبناتها الثلاثة، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة فلفل مقابل مسجد الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين.

وحصيلة الشهداء تظل غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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