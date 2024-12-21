 عضو باتحاد الصحة النفسية: مصر من أعلى 5 دول عالميا في الطلاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عضو باتحاد الصحة النفسية: مصر من أعلى 5 دول عالميا في الطلاق

محمد شعبان
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 2:07 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 2:07 ص

حذر الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية، من خطورة ارتفاع نسب الطلاق في مصر، واصفا إياها بـ «المزعجة جدًا».

وقال في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إن مصر تشهد 265 ألف حالة طلاق سنويا، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن مصر ضمن أول خمس دول على مستوى العالم في حالات الطلاق قياسا بالكثافة السكانية، مرجعا أسباب مشاكل المجتمع كافة بما فيها الطلاق؛ إلى التفكك الأسري.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من حالات الإجرام ناتجة عن الانفصال الأسري، واصفا استمرار التفكك الأسري بـ«السرطان الذي ينخر في جسم المجتمع».

وتابع: «أي إنسان يقبل على أي مشروع مهما كان بسيطا؛ يجري له دراسة جدوى لمعرفة احتمالات نجاحه أو فشله؛ لكننا للأسف لا نهتم بدراسة أهم مشروع في الحياة؛ وهو الزواج».

ونوه أن تحليل حالات الطلاق في مصر تشير إلى أنها تحدث في السنوات الأولى؛ نتيجة صدمة عدم التخطيط الجيد.

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