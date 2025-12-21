 استمرار الطقس المعتدل المائل للبرودة بالإسكندرية وتقلبات مرتقبة مع نوة الميلاد - بوابة الشروق
استمرار الطقس المعتدل المائل للبرودة بالإسكندرية وتقلبات مرتقبة مع نوة الميلاد

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 12:28 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 12:28 م

استمر الطقس المعتدل المائل للبرودة بمدينة الإسكندرية، تزامنًا مع قرب انتهاء الفيضة الصغرى، التي جاءت هذا العام على عكس التوقعات، والتي من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل، وفق جدول نوات ميناء الإسكندرية.

وتشير التوقعات الجوية، إلى بدء نوة الميلاد يوم 28 يناير، وهي من النوات الشديدة المصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط ملحوظ للرياح، ما قد يؤدي إلى تقلبات واضحة في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، خاصة على المناطق الساحلية، ما يستدعي توخي الحذر، وفق غرفة عمليات المحافظة.

وتشهد المحافظة، حالة من الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات مناخية محتملة، من خلال متابعة الأوضاع الجوية والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة اليومية وسلامة المواطنين.

