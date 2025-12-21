صحة المنيا: فحص 1145 مواطنا بقرية حلوة خلال قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مديرية الصحة، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى قرى "حياة كريمة"، وتوفير الرعاية الصحية المجانية الشاملة للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن نجاح فعاليات القافلة العلاجية الموسعة التي أقيمت بقرية حلوة بمركز مطاي، وتم تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ1145 مواطناً ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة نظمت بمقر وحدة حلوة الصحية على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

وأفادت الدكتورة وفاء عادل، مسئولة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة قدمت إجمالي 1145 خدمة طبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 834 حالة مترددة من أهالي القرية، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات بالمجان.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن البيان الإحصائي أظهر تنوع الخدمات الطبية بين: الجراحة 246 حالة، الأطفال 237 حالة، الباطنة 155 حالة، الجلدية 100 حالة، النساء وتنظيم الأسرة 81 حالة، الأسنان 15 حالة، إلى جانب الخدمات التشخيصية والوقائية التي شملت: 50 تحليل دم، 30 تحليل بول وبراز، 22 حالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية.

وفي مجال التوعية والتثقيف، تم عقد 6 ندوات صحية استفاد منها 98 متردداً، وفي الكشف المبكر تم فحص الضغط والسكر لـ105 مترددين.

وفي الإجراءات العلاجية، تم تنفيذ حالة خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.