ضرب زلزال بلغت شدته 3.3 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، مقاطعة "خوزدار" والمناطق المحيطة بها الواقعة في إقليم "بلوشستان" بجنوب غرب باكستان.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 70 كيلومترا غرب مقاطعة "خوزدار" وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

ولم تسفر الهزة الأرضية، التي أثارت الذعر لدى السكان ودفعتهم للخروج من منازلهم، عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

يشار إلى أن باكستان تقع على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، ما يجعلها معرضة للزلازل.