 المهدي سليمان: كوبر قال لي «أنت رقم واحد في مصر».. وودية الأردن وراء استبعادي - بوابة الشروق
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المهدي سليمان: كوبر قال لي «أنت رقم واحد في مصر».. وودية الأردن وراء استبعادي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 3:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 3:58 ص

تحدث المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، عن فترة تواجده بالمنتخب الوطني، أثناء تواجد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة السابق.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "لم أستقبل اتصالات من الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن الانضمام لمعسكر المنتخب حتى الآن ولكنني أنتظر المكالمة".

وأوضح: "أثناء تواجد كوبر، على رأس جهاز المنتخب، ضمني للمعسكر قبل مواجهة الأردن الودية، وكنت في أعلى مستوى فني وبدني وقدمت أداء رائع بمباراة الزمالك، قبل المعسكر".

وتابع: "الأرجنتيني أبلغني أني رقم واحد في حراسة المرمى في مصر حاليًا، وأحمد ناجي مدرب الحراس، قالي هتشارك أمام الأردن، ولم يحدث".

وأختتم: "تحدثت مع الثنائي كابتن ناجي وكابتن أسامة نبيه، عن سبب استبعادي من مباراة إنبي، وأوصلت لهم زعلي، ولم انضم للفراعنة منذ ذلك التوقيت".


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