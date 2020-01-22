تحدث المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، عن فترة تواجده بالمنتخب الوطني، أثناء تواجد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب الفراعنة السابق.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "لم أستقبل اتصالات من الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن الانضمام لمعسكر المنتخب حتى الآن ولكنني أنتظر المكالمة".

وأوضح: "أثناء تواجد كوبر، على رأس جهاز المنتخب، ضمني للمعسكر قبل مواجهة الأردن الودية، وكنت في أعلى مستوى فني وبدني وقدمت أداء رائع بمباراة الزمالك، قبل المعسكر".

وتابع: "الأرجنتيني أبلغني أني رقم واحد في حراسة المرمى في مصر حاليًا، وأحمد ناجي مدرب الحراس، قالي هتشارك أمام الأردن، ولم يحدث".

وأختتم: "تحدثت مع الثنائي كابتن ناجي وكابتن أسامة نبيه، عن سبب استبعادي من مباراة إنبي، وأوصلت لهم زعلي، ولم انضم للفراعنة منذ ذلك التوقيت".