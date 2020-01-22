مدرب الجزائر: بوركينافاسو سيكون المنافس الأول لنا بتصفيات المونديال

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أن منتخب بوركينافاسو سيكون المنافس الأول لـ" الخضر" في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة نهائيات كأس العالم قطر 2022، منبها بأن كل مباراة ستكون أشبه بـ" المعرك".

وأوقعت القرعة التي سحبت مساء الثلاثاء بالقاهرة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينافاسو، والنيجر وجيبوتي.

وقال بلماضي، في تصريح لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على انستجرام: " الآن وبعد تعرفنا على نتائج عملية القرعة، تبدأ مغامرة كأس العالم 2022. سنواجه مجددا بوركينافاسو المنتخب الذي كنا تأهلنا على حسابه إلى مونديال البرازيل 2014 بفضل هدف الماجيك ( مجيد بوقرة)".

وأضاف: "صحيح أن بوركينافاسو لم تتأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، لكن الأكيد أن هذا المنتخب سيكون المنافس القوي لنا في هذه المجموعة".

وتابع: "بالنسبة لمنتخبي النيجر وجيبوتي لا أملك نظرة واضحة ولا معلومات دقيقة عنهما. سنعمل بجد من أجل معرفة كل شيء عن منافسينا. كل مباراة ستكون بمثابة معركة لأن الأمر في النهاية يتعلق بالتأهل إلى المونديال".

ودعا بلماضي إلى التفاؤل، مؤكدا أن الفريق سيبذل قصاري جهده من أجل التطلع لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول، قبل مباريات الدور الحاسم.

واستطرد قائلا: "أكرر ما كنت أقوله دائما، كل مباراة يتعين التحضير لها في أدق التفاصيل، سنعمل بجد من أجل تعزيز نقاط قوتنا، والتقليل من نقاط ضعفنا".