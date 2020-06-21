 تموين القاهرة تضبط ٥٥ ألف كمامة مجهولة المصدر - بوابة الشروق
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تموين القاهرة تضبط ٥٥ ألف كمامة مجهولة المصدر

عاطف محمود
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 12:18 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 12:18 م
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٥٥ الف كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية

ضبط و8 ماكينة تصنيع و 25 كيلو جرام "أستك" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص حلوان.

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