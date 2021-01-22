 الشيوخ الأمريكي يصوّت بأغلبية ساحقة لتأكيد تثبيت مرشح الرئيس جو بايدن لحقيبة الدفاع لويد أوستن - بوابة الشروق
الجمعة 22 يناير 2021 7:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

الشيوخ الأمريكي يصوّت بأغلبية ساحقة لتأكيد تثبيت مرشح الرئيس جو بايدن لحقيبة الدفاع لويد أوستن

لويد أوستن
لويد أوستن
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 6:44 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 6:44 م

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة لتأكيد تثبيت مرشح الرئيس جو بايدن لحقيبة الدفاع "لويد أوستن".
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 93 صوتوا لصالح أوستن و2 آخرين ضده.
وسيكون أوستن بذلك أول أمريكي من أصل أفريقي يتولي حقيبة الدفاع في الولايات المتحدة.
ولدى أوستن خبرة كبيرة في قضايا الشرق الأوسط، وقد عمل بالقرب من بايدن عندما كان الأخير نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وشغل أوستن منصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بين عامي 2013 و2016، كما كان قائداً للقوات الأمريكية في العراق في وقت سابق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك