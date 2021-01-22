الشيوخ الأمريكي يصوّت بأغلبية ساحقة لتأكيد تثبيت مرشح الرئيس جو بايدن لحقيبة الدفاع لويد أوستن

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة لتأكيد تثبيت مرشح الرئيس جو بايدن لحقيبة الدفاع "لويد أوستن".

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 93 صوتوا لصالح أوستن و2 آخرين ضده.

وسيكون أوستن بذلك أول أمريكي من أصل أفريقي يتولي حقيبة الدفاع في الولايات المتحدة.

ولدى أوستن خبرة كبيرة في قضايا الشرق الأوسط، وقد عمل بالقرب من بايدن عندما كان الأخير نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وشغل أوستن منصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بين عامي 2013 و2016، كما كان قائداً للقوات الأمريكية في العراق في وقت سابق.