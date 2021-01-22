رئيس مؤتمر المناخ الدولي يجري محادثات مع المبعوث الأمريكي

اتفق ألوك شارما، رئيس قمة المناخ الـ26 الذي عينته المملكة المتحدة والمقرر استضافتها في جلاسكو في نوفمبر المقبل، مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري خلال اتصال هاتفي يوم الخميس على أنه "لا يوجد وقت يمكن إضاعته في معالجة مشكلة التغير المناخي ".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المسؤولين يتفقان على أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة "متوائمتان بشدة في إعطاء الأولوية لهذا التحدي المشترك وسيعملان معا لزيادة الجهود العالمية"، وفقا لبيان مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة.

وأضاف البيان أن كيري وشارما يتفقان على "الأهمية الخاصة للتمويل الدولي للمناخ، وعلى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة العمل عن كثب مع البلدان المعرضة بشكل خاص لظاهرة التغير المناخي".