عامل يطعن ابن عمه بسكين بسبب خلافات عائلية في سوهاج

أصيب عامل بجرح طعني في الصدر ونزيف حاد؛ إثر اعتداء نجل عمه عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، في دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، تفيد وصول "م. ث" 27 عامًا عامل، يقيم بدائرة المركز، مُصابًا بجرح قطعي في منتصف الصدر، واشتباه نزيف داخلي والحالة العامة خطرة.

انتقل ضباط البحث الجنائي، وبالفحص وسؤال شقيقه اتهم نجل عمه بالتعدي على شقيقه بالضرب، بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى لإصابته بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وتم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُتقدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



