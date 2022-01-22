ريال بيتيس يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

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اكتسح ريال بيتيس مضيفه إسبانيول 4 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إسبانيول عن طريق راؤول دي توماس في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بيتيس التعادل من ضربة جزاء نفذها بورخا إيجليسياس بنجاح في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 36 سجل جويدو رودريجيز الهدف الثاني لبيتيس، قبل أن يعود إيجليسياس ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 76 اختتم ويليام خوسيه رباعية بيتيس.

وشهدت المباراة تعرض راؤول دي توماس لاعب إسبانيول للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 81.

ورفع بيتيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند27 نقطة في المركز الحادي عشر.