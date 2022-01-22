نشرة الشروق الإقتصادية: زيادة تاريخية في صادرات الملابس الجاهزة خلال 2021

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 22 يناير والتي جاء في مقدمته..

زيادة تاريخية.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بـنسبة 41% خلال 2021

أعلنت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 41%، لتسجل 2 مليار و49 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل مليار و457 مليون دولار في عام 2020.

وتعتبر هذه الأرقام هي الأعلى لقطاع صادرات الملابس، وتعد زيادة تاريخية لم يسبق أن تم تحقيقها في أي وقت سبق.

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الضرائب: نهاية يناير الجاري آخر موعد لتقديم الإقرار لضريبة المرتبات

صرح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، بأن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها وفقًا للقانون، والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل، بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوي في (يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر)، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة.

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توفير 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

تمكنت وزارة القوي العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها بصفة نصف شهرية من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

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17.9 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لبورسعيد بخطة 21-2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 21-2022 تبلغ 17,9 مليار جنيه، تمثل 5,1% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا.

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رئيس غرفة الملابس: حجم تجارة الملابس والمفروشات بلغ 300 مليار جنيه

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تسعى لتبني استراتيجية التحول الرقمي في صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات ما يساهم في تطويرها وتنمية الاستثمارات بها، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته لبناء مصر الرقمية لدعم اتخاذ القرار بشكل سريع، وتشجيع منظومة الاستثمار في مصر بشكل عام وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات التي يصل حجم التجارة بها إلى 300 مليار جنيه.

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رئيس الاستثمار يبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة سبل جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان؛ لتفعيل سبل التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية، وتقديم الدعم لكل الشركات الألمانية العاملة في مصر.

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القباج: 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، مضيفة أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

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ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال لشحن 61 ألف طن

استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال GASLOG" GLASGOW"، التي ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 291 مترا، وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 61 ألف طن من الغاز المسال.

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المالية: نستهدف الانتهاء من مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك يونيو القادم

قال محمد معيط وزير المالية، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التى تجلت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى نموًا بمعدل 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف بـ5%.

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جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات في الحرف اليدوية للمرأة في 6 محافظات حدودية

في إطار اهتمام الدولة بالمرأة، والعمل على رفع قدراتها على الإنتاج والتشغيل الذاتي ما يساعدها على إيجاد فرص عمل ذات مردود اقتصادي متميز يعمل على رفع مستواها المعيشي خاصة النساء العاملات في التجمعات الإنتاجية والحرفية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك بإمدادهن بمختلف المهارات الحرفية المطلوبة ودعمهن بالخدمات الفنية التي تمكنهن من الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، ما يعزز من قدرتهن واستمراريتهن في أسواق العمل ورفع مستواهن الاقتصادي.

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التنظيم والإدارة: التسوية لـ26.3 ألف موظف وتدريب أكثر من 49 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز شهد شوطا مكثفا للجهاز، خلال عام ٢٠٢١ في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، والتي من بينها الانتهاء من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ9 آلاف و896 موظفا متعاقدا، بجانب دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لـ26 ألفا 388 موظفا، علاوة على دراسة نقل 8 آلاف و918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

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الري: تأهيل ترع بأطوال 4 آلاف كيلومتر وإزالة 34 ألف تعدي على المجاري المائية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠١٣ كيلومترا، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٥٧ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٧١ كيلومترا؛ تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ١٠٩٤١ كيلومترا.

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التأمينات: الانتهاء من خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات إلى كارت ميزة مجانا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وقال جمال عوض رئيس الهيئة، إنه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب

مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول؛ لاستلام كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

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الإسكان: 5328 شقة بمشروع سكن لكل المصريين في القاهرة الجديدة باستثمارات ملياري جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم وجارٍ تنفيذ 8760 وحدة سكنية بمشروع "جنة JANNA" و17304 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، و13296 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى و9024 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة، ذاكرا أن متوسط نسبة الإنجاز للمشروعات السكنية بالمدينة بلغ 85%، بجانب تسليم أكثر من 14500 وحدة سكنية لحاجزيها في جميع المشروعات.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012022&id=c633879b-8015-46b3-aaa2-218b801f570f