موجة صقيع تضرب 18 ولاية جزائرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، عن تعرض 18 ولاية لموجة صقيع وأجواء شديدة البرودة، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، قالت الهيئة إن الصغرى تتراوح ما بين 3 إلى 6 درجات تحت الصفر، فيما تتراوح العظمى ما بين 4 و6 درجات مئوية.

وتشمل موجة الصقيع ولايات: الجلفة، والمدية، والبويرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وباتنة، وخنشلة، وأم البواقي، وتبسة، وتسمسيلت، والنعامة، والبيض، وتيارت، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وشمال الأغواط.

وشهدت الجزائر تساقطا كبيرا للثلوج، ليلة السبت إلى الأحد، ما تسبّب في محاصرة سكان المناطق الجبليّة بولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وباتنة وجيجل والمدية وتيسميلت، حيث تساقطت الثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 200 متر فقط.

وعطّل التساقط الكثيف للثلوج حركة السير بعدد من المحاور، بما في ذلك الطريق السيَار شرق غرب، والطريق السيَار شمال جنوب، إضافة إلى تعطّل الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية، كما أعلنت جامعة سطيف عن تأجيل الامتحانات المقررة، اليوم الأحد، لتعذر وصول الطلبة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن وجود اضطرابات على مستوى الرحلات الداخلية من وإلى مطارات قسنطينة وباتنة.

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أنّ الاضطرابات راجعة إلى سوء الأحوال الجوية الناجمة عن تساقط الثلوج، وسيبقى الإنذار ساري المفعول لحين تحسن الأحوال الجوية.