المزارعون الفرنسيون يمددون إغلاق الطرق قبل اجتماع مهم مع رئيس الوزراء

مدد المزارعون الفرنسيون المحتجون إغلاق الطرق في أجزاء كثيرة من فرنسا قبل اجتماع، اليوم الاثنين، بين المنظمات الزراعية ورئيس الوزراء الفرنسي الجديد جابرييل أتال.

وقالت قناة فرانس إنفو الفرنسية، إنه تم إغلاق العديد من الطرق السريعة في جنوب فرنسا بالقرب من مدينة تولوز.

وأمضى المزارعون الليل في مواقع الاغلاق على الطريق السريع (إيه 64) ، حيث أشعلت النيران في جدار مصنوع من بالات القش أثناء الليل.

وقالت صحيفة "لا ديبيش دو ميدي" إن المزارعين أغلقوا كذلك الطريق المؤدي إلى محطة الطاقة النووية في جولفيتش جنوبي فرنسا. كما احتل المزارعون كشكا للرسوم على طريق سريع على الحدود الإسبانية بالقرب من بربينيان.

ويواجه المزارعون مشاكل عديدة، من بينها توفير ما يكفي من المياه لمزارعهم في المناطق التي أصبح فيها الجفاف المستمر عبئا متزايدا. وأعلنت المنظمات الزراعية أنها ستواصل احتجاجاتها هذا الأسبوع.