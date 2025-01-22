قوات الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف أكثر من 10 مسلحين في جنين

أعلن الجيش والشرطة التابعان للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود استهدفت أكثر من عشرة مسلحين في جنين بالضفة الغربية.

وأضافا أنه منذ بدء عملية الجدار الحديدي أمس الثلاثاء، تم تنفيذ غارات جوية على بنية تحتية لمسلحين، حيث فجرت القوات أيضا عبوات ناسفة، تم زرعها في المنطقة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وكانت إذاعة كان الإسرائيلية، قد أفات في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن طائرة إسرائيلية دون طيار نفذت غارة في جنين بالضفة الغربية.

وبدأت أمس الثلاثاء، ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية، والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.