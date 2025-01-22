سفير مصر بالجزائر ورئيس الدستورية الجزائرية يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين

أكد الدكتور مختار وريدة سفير مصر بالجزائر، وعمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية العمل سوياً على تعزيز التعاون المشترك في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية في إطار التحضير لزيارته لمصر للمشاركة في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية.

وثمن بلحاج تنظيم مصر لهذا الاجتماع الهام، والذي سبق أن شارك في الدورة السابقة له، معربا عن سعادته الدائمة بزيارة القاهرة.

وحرص السفير المصري، خلال اللقاء، على نقل تحيات المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، وترحيبه بمشاركة بلحاج في اجتماع القاهرة، والتأكيد على جاهزية الجهات التنظيمية لتوفير كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع الهام.

وأشار السفير المصري إلى سابق زيارة المستشار بولس فهمي للجزائر الشقيق عام 2022 للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، واعتزاز سيادته بتلك الزيارة، وما لاقاه من حفاوة وكرم استقبال.