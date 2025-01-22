انهيار جزئي بعقار قديم دون خسائر بشرية في الإسكندرية

شهدت منطقة كوم الدكة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، انهيار جزء من عقار قديم يقع في شارع ابن نباتة، دون وقوع أية خسائر بشرية.

وتلقّت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث الانهيار، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ومسئولي الحي ووحدات الإزالة والتدخل السريع والإدارة الهندسية إلى موقع الحادث.

وبعد المعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من عدة طوابق وأن الجزء المنهار كان يشمل شرفة الطابق الأخير. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والممتلكات المجاورة، حيث تم وضع سياج أمني حول المنطقة وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.