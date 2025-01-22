استئناف البحث عن مفقودين بعد فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 17 شخصل في إندونيسيا

استأنف رجال الإنقاذ الإندونيسيون اليوم الأربعاء البحث عن المفقودين بعد الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، التي أودت بحياة لا يقل عن 17 شخصا.

وتدفقت مياه الأنهار الفائضة عبر تسع قرى في مقاطعة بيكالونجان بإقليم جاوة الوسطى، بينما انهمرت الانهيارات الأرضية على القرى الجبلية بعد الأمطار الغزيرة يوم الاثنين.

وقال عبدالمهاري، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية، إن الفيضانات تسببت في انهيار أرضي دمر منزلين ومقهى في منطقة منتجع بيتونجكريونو. ودمرت الكوارث جميعها 25 منزلا وسدا وثلاثة جسور رئيسية تربط القرى في بيكالونجان.

وأوضح عبد المهاري أن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم وفُقد تسعة وأصيب 13 شخصا حتى يوم الأربعاء. واضطر ما يقرب من 300 شخص إلى الفرار إلى ملاجئ مؤقتة توفرها الحكومة.

وتوقفت عملية البحث والإنقاذ يوم الثلاثاء بسبب الطقس السيء والانهيارات الأرضية والتضاريس الوعرة، حيث جعلت الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على رجال الإنقاذ.