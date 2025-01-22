مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج بدوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الـ22 برصيد 9 نقاط من مبارياته الست الماضية، فيما يحتل ريد بول سالزبورج المركز الرابع والثلاثين برصيد 3 نقاط فقط.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، أنتونيو روديجر، راؤول أسينسيو وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: داني سيبايوس، جود بيلينجهام ولوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس وكيليان مبابي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندريه لونين، فيران جونزاليس، دافيد ألابا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، خيسوس فاييخو، جاكوبو رامون، أندرياس شيما، فيران جارسيا، إبراهيم دياز وإندريك.