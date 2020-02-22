قوات النيجر وفرنسا تحقق نجاحا في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقى

قالت وزارة الدفاع في النيجر، يوم الجمعة، إنه تم تحييد أكثر من 120 إرهابيا منذ بدء عملية عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة للنيجر وفرنسا مطلع فبراير الجاري.

وقال وزير الدفاع إسوفو كاتامبي في بيان متلفز إنه إلى جانب تحييد المسلحين، فقد تمت مصادرة وتدمير دراجات نارية ومعدات مختلفة كانت تستخدم للمراقبة وإنتاج قنابل محلية الصنع.

وذكر أن العملية تم شنها بالاشتراك مع قوات بارخان الفرنسية في الأول من فبراير الجاري في إقليم تيلابيري بشمالى البلاد، على طول الحدود مع مالي.

وفي يناير، كان رؤساء النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا قد طلبوا من فرنسا الإبقاء على قوة عملية بارخان والتي تضم 4500 جندي من قواتها في المنطقة مع تجديد التركيز على المنطقة المضطربة الحدودية الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.