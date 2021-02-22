وزير الخارجيّة العراقي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، إلى المملكة العربيّة السعوديّة تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض.

وأضاف أن الوزيرين سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلا عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على المصالح المشتركة.