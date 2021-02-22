اشتية يطالب حماس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في القطاع.

وقال اشتية ، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله، :"عطفا على المرسوم الرئاسي لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي و الانتماء السياسي، نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقل".

وأضاف :"نؤكد في الوقت ذاته عدم وجود أي معتقل سياسي وصاحب رأي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وصدر المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من الشهر الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة المقرر انطلاقها بعد ثلاثة أشهر.

وتبادلت حماس وحركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية ف الضفة الغربية اتهامات مستمرة بشن حملات اعتقال سياسي على مدار سنوات الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.