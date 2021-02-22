ارتفع سعر سهم شركة تشاينا بتروليوم إنجنييرنج كورب الصينية للخدمات النفطية، بنسبة 9ر6% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر بورصة شنغهاي المجمع للأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 94ر2 يوان، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل 75ر2 يوان يوم 11 يناير الماضي.

وكان السهم هو الأفضل أداء اليوم بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1ر0% في حين تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك الأوسع نطاقا بأقل من 1ر0%.

بلغ إجمالي حجم التداول على سهم الشركة اليوم 47 مليون سهم بما يعادل نحو ضعف متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية حيث يبلغ 9ر18 مليون سهم.

وكان سهم الشركة الصينية قد تراجع بنسبة 3ر2% من قيمته خلال الـ 52 أسبوعا الماضية، مقابل ارتفاع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 21% خلال الفترة نفسها.