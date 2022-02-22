مراهق هندي يهزم بطل العالم في الشطرنج

حقق الأستاذ الهندي الكبير راميشبابو براجناناندا البالغ من العمر 16 عاما، مفاجأة مدوية وفاز على النرويجي سفن ماجنوس كارلسن المصنف الأول على العالم في الشطرنج خلال بطولة جرت عبر الإنترنت، لينال إشادة واسعة في بلاده.

وفاز المعجزة الصاعد براجناناندا على كارلسن -31 عاما- في 39 حركة فقط ليفوز بلقب بطولة "ايرثينجز ماسترز" للشطرنج السريع مساء الاثنين، بحسب ما أعلنت هيئة الرياضة التابعة للحكومة في الهند، عبر حسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية فهذا هو الفوز الأكبر حتى الآن لبراجناناندا ، الذي أصبح أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم للمرة الأولى في 2013.

وبات براجناناندا ثالث لاعب هندي بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا، ينجح في الفوز على كارلسن.