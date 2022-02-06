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قرر المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز القادم من روسيا "نورد ستريم 2" رداً على اعتراف الكرملين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، إن ذلك جاء بسبب الأزمة الأوكرانية، رغم الانتهاء من خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1230 كيلومترا ويربط بين روسيا وألمانيا.

ورحب البيت الأبيض بخطوة ألمانيا بتعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز مع روسيا المعروف باسم نورد ستريم 2.

وتلقي الشروق الضوء على أهم المعلومات عن خط نورد ستريم 2 في السطور التالية:

- تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو أي ما يعادل 11.5 مليار دولار.

- يبلغ طوله 1230 كيلومترا ويربط بين روسيا وألمانيا.

- تم الانتهاء منه في سبتمبر من عام 2021.

- وبالرغم من ذلك لم يتم تشغيله انتظارًأ لموافقة الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

- في 2015 عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا المشروع بحجة أنه سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.

- يمكن أن يضخ "نورد ستريم 2" حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وهذا يمثل أكثر من 50٪ من الاستهلاك السنوي لألماني، بحسب سي إن إن.

- وفق دويشته فيله، في حالة تشغيل الخط بكامل طاقته فإنه سوف يضاعف حجم تصدير الغاز المباشر من روسيا إلى ألمانيا إلى 110 مليارات متر مكعب سنويا.

- رغم اكتمال بناء الخط فإنه سبق أن تعرض لعقوبات أمريكية، من خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

- مع توقف المصادقة على تشغيل الخط، تسعى الولايات المتحدة وحلفائها إلى تحديد مصادر بديلة للغاز الطبيعي يمكن إعادة توجيهها إلى أوروبا.