أمير قطر يفتتح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة ".

وأكد الشيخ تميم في كلمة خلال افتتاح القمة بالدوحة اليوم، أن منتدى الدول المصدرة للغاز لعب دورا في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، مجددا الدعوة إلى مزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

وأضاف: "نعمل لتطوير طاقاتنا الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027".

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، حضر الافتتاح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفيلب نيوسي رئيس موزمبيق، وتيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس غينيا الاستوائية، وعبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، وعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.

ويشارك في القمة كبار المسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والطاقة، وممثلي المؤسسات والشركات العالمية.