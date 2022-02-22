جونسون يتوعد روسيا بعقوبات اقتصادية فورية وصارمة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الثلاثاء.



وبحسب رويترز، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين بشرق أوكرانيا.



وقال جونسون للصحفيين: «سنفرض على الفور حزمة من العقوبات الاقتصادية»، مؤكدا أن العقوبات «لن تستهدف فقط الكيانات في دونباس ولوغانسك ودونيتسك، ولكن في روسيا نفسها- تستهدف المصالح الاقتصادية الروسية بأقصى ما نستطيع».



وأوضح جونسون أن بوتين سيجد أنه «أخطأ بشكل خطير إذا غزت روسيا أوكرانيا»، مضيفًا أن موسكو تبدو عازمة على غزو واسع النطاق.



وترأس جونسون اجتماعا للجنة الأمن القومي للطوارئ في بريطانيا في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء.



ويرى جونسون أن «مأساة الوضع الحالي هي أن الرئيس بوتين أحاط نفسه بمستشارين متشابهين في التفكير، وأعتقد أنه سيجد أنه أخطأ بشكل خطير في الحسابات».



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا كلا من مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قائلا في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: «نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورًا».

يأتي ذلك فيما وقع بوتين مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا في كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، أن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، وقادة أوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.