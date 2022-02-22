الأمن اللبناني يضبط 700 ألف حبة مخدرة معدة للتهريب إلى السعودية

أعلن الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، ضبط 700 ألف حبة من حبوب "كبتاجون" المخدرة معدة للتهريب إلى السعودية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صحفي اليوم، إن معلومات مؤكدة توافرت حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من حبوب "كبتاغون"، بواسطة النّقل البرّي، الى المملكة العربية السعودية.

وذكر أن سوريا من بين المتورطين، وهو الرأس المدبّر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما أنه شقيق موقوف متورّط في أكبر عملية تهريب حبوب "كبتاجون"، تم ضبطها سابقاً في ماليزيا.

وأشارت إلى ضبط لبناني من المتورطين يوم 12 فبراير الجاري في وادي البقاع، شرقي البلاد، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبتفتيشه والسيّارة التي معه جرى ضبط الحبوب المخدرة داخل أكياس، واعترف بما نُسِبَ إليه.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.