يستضيف برنامج «معكم منى الشاذلي» في حلقة الخميس المقبل، المطرب الكبير علي الحجار وابنه أحمد الحجار، في أول ظهور تليفزيوني لهما معا بمشاركة فرقتيهما الموسيقيتين، في تمام التاسعة مساء، على قناة «cbc».

ويقدم الضيفان خلال حوارهما مع الإعلامية منى الشاذلي، عددًا من الأغاني الشهيرة، ويشارك أحمد الحجار بالعزف في بعضها على البيانو، إذ يغنيان معًا «بوابة الحلواني» و«تجيش نعيش» و«عارفة»، وغيرها من الأغنيات.

كما يقدم أحمد الحجار عددا من أغنياته مثل «سيدي»، وأغنيات لمطربين آخرين مثل «مش نظرة وابتسامة» لسيمون، إلى جانب الأغنيات التي شارك فيها والده.

ويتحدث كل منهما عن طفولة أحمد علي الحجار وبداياته الموسيقية، وتفاصيل سفره لأمريكا لدراسة الغناء، وعلاقته بجده الراحل إبراهيم الحجار، كما يروي الضيفان الكثير عن أسرة الحجار الفنية وأجيالها المتعاقبة حتى احتراف أحمد الحجار للموسيقى والغناء والتلحين.

أما علي الحجار، فمن المقرر أن يتحدث في جانب من اللقاء عن علاقته بأخيه المطرب الراحل أحمد الحجار وفترة وفاته، ويقدم له أغنية «أبويا الحبيب» بعد تغيير بعض كلماتها إلى «أخويا الحبيب».