الرئيس السيسي وأمير الكويت يستعرضان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بدار بمامة ظهر اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد الرسمي المرافق له، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي الرسمية للبلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الثلاثاء، شهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطبية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة على الأصعدة كافة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وفي إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، دولة الكويت، حيث كان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله المطار.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله دولة الكويت، حيث عزف السلام الوطني لمصر والكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية/الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية/الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.