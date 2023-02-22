كريستو يعود لتدريبات منتخب تونس استعدادا لمواجهة بنين في أمم إفريقيا للشباب

استأنف منتخب تونس للشباب، تدريباته على ملعب نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بنين المرتقبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

وكان المنتخب التونسي قد خسر أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره الجامبي بهدف نظيف والتي أقيمت أمس الثلاثاء على استاد الإسكندرية.

وشهدت تدريبات المنتخب التونسي، عودة محمد الضاوي «كريستو» لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا، وابعدته عن مواجهة جامبيا الأخيرة.

وفي سياق متصل، تستضيف مصر منافسات مسابقة كأس الأمم الإفريقية للشباب، والتي ستقام خلال الفترة بين 19 فبراير حتى 11 مارس القادم في مدن القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.