العثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة القاصد بطنطا

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عثر الأهالي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، على جثة شخص طافية بمياه ترعة القاصد، بدائرة قسم ثانِ طنطا، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد إخطار بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة القاصد بجوار كورنيش القاصد بدائرة قسم ثان طنطا.

وعلى انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين العثور على جثة شخص طافية ويرتدي كامل ملابسه، وتم انتشال الجثة بواسطة الإنقاذ النهري ونقلها بالإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وبدوره، قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث ثان طنطا؛ لكشف غموض الواقعة، والتعرف على هوية الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتوفي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأسباب وظروف ملابسات الواقعة.