مركز إعلام دمياط ينظم ندوة توعوية أسرتك ثروتك في مدينة الزرقا

نظم مركز إعلام دمياط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة «أسرتك ثروتك» ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، في قاعة نادي المرأة بالوحدة الصحية بميت الخولي، بالتعاون مع الإدارة الصحية في مدينة الزرقا.

وأوضح السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، في تصريحات لـ"الشروق"، أن حملة تنمية الأسرة المصرية، تهتم بالنهوض بالأسرة في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما تهتم بمواجهة المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع.

كما أكد محمود النجار مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أنه لابد من تصحيح المفاهيم المغلوطة لتنظيم الأسرة حيث أنه سلوك حضاري وقرار للزوجين بتنظيم عملية الإنجاب بطريقة تضمن المحافظة على صحة الأم والطفل دون ضرر لأي منهما.

وأشار إلى أن قطاع الصحة يعمل وفق خطة متكاملة، تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية من خلال الخدمات الصحية، والرعاية المقدمة للأم والطفل بالمجان، وكذلك تحسين الخدمة ورفع الوعي المجتمعي من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة، موضحا أن خدمات تنظيم الأسرة تصل إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى الحملات والقوافل الطبية المنتشرة في جميع مدن وقرى المحافظة.